O femeie din insulele Bahamas a ales sa adaposteasca aproape 100 de caini abandonati sau pierduti, pentru a-i tine in siguranta cand uraganul Dorian va lovi zona.



Chella Philips, care se ocupa de un centru de animale - The Voiceless Dogs of Nassau - a ales sa aduca in propria casa 97 de caini, pentru a le asigura adapost cand uraganul Dorian va lovi cea mai populata insula din Bahamas, New Provedence.

Anuntul a fost facut chiar de femeie, intr-o postare insotita de multe poze pe contul personal de Facebook. Aceasta a scris: "97 de caini sunt acum in casa mea si 79 dintre ei sunt in dormitorul matrimonial. A fost nebunie noaptea trecuta, dar macar imi respecta patul si niciunul nu indrazneste sa sara in el.".

Femeia a facut precizari privind conditiile: "Am baricadat refugiul si nimeni nu este afara, muzica se aude in toate directiile si aerul conditionat functioneaza pentru ei. Am reusit sa ii aduc pe unii dintre ei mai putin norocosi si apreciez donatiile. Aveam nevoie pentru cei speriati si bolnavi. Va multumesc!"

Chella a mai spus ca desi insula unde sta ea nu va fi atat de serios afectata ca in alte locuri, cea mai trista parte o va reprezenta durata indelungata pentru ca locul sa isi revina dupa ce uraganul se termina, titreaza LADbible.

Uraganul Dorian a facut pagube insemnate, ducand si la pierderi de vieti omenesti.