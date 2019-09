Aproximativ 50 de rate si de gaste au fost acuzate in instanta ca macaie prea tare in Soustons, o localitate din sud-vestul Frantei, dupa ce cocosul Maurice a fost implicat intr-un proces similar din cauza cantecului sau prea matinal pe insula franceza Oleron, informeaza AFP.





Actionata in instanta de vecini deranjati de zgomotele produse de acele rate si gaste, stapana lor trebuia sa se prezinte marti la tribunal, insa procesul a fost amanat pentru 1 octombrie.

Mai multe procese cauzate de "zgomote rurale" - de la cocosul Maurice, a carui judecata va fi pronuntata joi, la clopote de biserici si pana la broaste - au deranjat in ultima perioada linistea care domnea pana acum in regiunile rurale ale Frantei.

Obiectul procesului: "zgomotul neincetat si alte neplaceri"

In Soustons, o comuna cu 7.600 de locuitori din departamentul Landes, un cuplu a dat-o in judecata pe vecina sa. Obiectul procesului: "zgomotul neincetat si alte neplaceri care le-ar fi fost provocate de ratele mele", a declarat pentru AFP acuzata, Dominique Douthe, o femeie in varsta de 67 de ani.

Proprietara pasarilor, care locuieste in Soustons de peste 30 de ani, creste aproximativ "50 de rate si de gaste" pe proprietatea ei aflata intr-o zona rurala.

"Acest conflict a inceput in urma cu circa un an, cand acel vecin a achizitionat proprietatea alaturata", a dezvaluit Dominique Douthe. "A venit la mine sa se planga de zgomotul pasarilor mele de doua ori pe saptamana din luna iunie pana in luna octombrie in 2018", a adaugat ea.

"Zgomotul a devenit mai puternic"

Sotia din acel cuplu de reclamanti, care nu doresc sa isi dezvaluie identitatea in spatiul public, a facut urmatoarea declaratie: "Atunci cand am vizitat casa, in timpul iernii, ratele si gastele erau mai putin numeroase, deci, mai putin zgomotoase".

"Am vazut cateva animale. Abia mai tarziu, cand animalele au revenit, zgomotul a devenit mai puternic", a adaugat ea.

Sotul ei spune ca a contactat-o pe stapana pasarilor de trei-patru ori, a adus in zona un specialist in acustica, iar acesta i-a recomandat deplasarea tarcului pentru pasari si construirea unui zid. "Nu am mai avut vesti de la aceasta doamna, niciun contact cu ea din luna octombrie", a spus reclamantul.

In acel sat de mici dimensiuni, "numeroase proprietati sunt prevazute cu un spatiu pentru cresterea pasarilor". "Ne afla totusi in Landes!", a declarat, suparata, o alta vecina, care creste la randul ei cateva gaini.

Crescatoarea de rate a contactat mai mult asociatii care militeaza pentru protejarea animalelor, inclusiv 30 Millions d'Amis si Fundatia Brigitte Bardot. O petitie semnata de "un comitet de sprijin pentru ratele din Hardy (cartier din Soustons, n.r.)" adunase pana marti aproape 6.500 de semnaturi, scrie Agerpres.

Primarul din Soustons, Frederique Charpenel, a publicat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: "Este absolut necesar, in Soustons si peste tot in Franta, sa conservam caracteristicile ruralitatii (agricultura, cresterea animalelor, pescuit, vanatoare, etc.)".

Dar, "mi se pare la fel de necesar sa nu cadem in capcana retragerii in sine, sa nu derapam spre caricatura gandindu-ne ca noii sositi nu ar putea sa se integreze sau ne-ar face sa ne pierdem sufletele", a adaugat edilul francez in acelasi mesaj online.