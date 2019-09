Viena a fost desemnata, pentru doilea an consecutiv, cel mai bun oras pentru locuit din lume, intr-un clasament publicat miercuri, citat de AFP.



Capitala austriaca si-a confirmat pozitia dupa ce a fost desemnata in 2018 orasul cel mai "locuibil" din lume in clasamentul anual realizat de The Economist's Intelligence Unit, care clasifica 140 de orase din toata lumea in baza unor criterii precum stabilitatea, cultura, mediul educatia si infrastructura.

Infrastructura Vienei, calitatea aerului, ofertele sale culturale, educationale si medicale sunt perfecte, intr-un context de stabilitate de invidiat, afirma autorii raportului, scrie Agerpres.

Pentru al doilea an consecutiv, Viena a obtinut 99,1 puncte procentuale, devansand Melbourne (98,4), care s-a aflat ani de zile in fruntea clasamentului, si Sydney (98,1).

Citeste si: Se poate si cu buget limitat: 15+ lucruri pe care le poti face gratuit in Viena

Australia si Canada domina Top 10, cu trei orase fiecare. Japonia este de asemenea prezenta cu Tokyo si Osaka. Copenhaga, al doilea oras ca marime din Europa, ocupa locul noua in lume in acest clasament.

Raportul subliniaza ca Parisul a pierdut sase locuri (pozitia 25), din cauza impactului miscarii "vestelor galbene".

In fiecare an, 140 de orase din intreaga lume sunt evaluate, pe o scara de 100 de puncte, in baza unor criterii precum: nivel de trai, criminalitate, retele de transport, acces la educatie si sanatate, stabilitate economica si politica.

Pentru prima data, indicele include un parametru care tine cont de efectele schimbarilor climatice asupra calitatii vietii: in acest sens, New Delhi si Cairo sunt sanctionate din cauza "calitatii slabe a aerului, a temperaturilor medii neatractive si a aprovizionarii insuficiente cu apa".

Londra si New York, confruntate in continuare cu perceptia unui risc semnificativ de criminalitate si terorism si de infrastructuri supraaglomerate, se claseaza pe locul 48 si respectiv 58.

Conform clasamentului, printre cele mai putin indicate orase in care sa locuiesti din lume se afla Damasc (Siria), Lagos (Nigeria), Dacca (Bangladesh), Tripoli (Libia) si Karachi (Pakistan).

Intr-un alt studiu publicat in martie 2019, compania de consultanta Mercer a plasat Viena pe prima pozitie in clasamentul oraselor care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume, pentru al zecelea an consecutiv.