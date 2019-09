Expertii trag un semnal de alarma, dupa ce un adolescent ce s-a hranit exclusiv cu chipsuri si cartofi prajiti, timp de un deceniu, si-a pierdut complet vederea.



Tanarul din Bristol, in varsta de 17 ani, a ajuns la spital dupa ce vederea i s-a deteriorat pana a ajuns in punctul de orbire. De cand a terminat scoala primara, adolescentul a consumat doar cartofi prajiti, chipsuri, paine alba si ocazional sunca sau carnati, scrie BBC.

In urma unor teste, s-a concluzionat ca baiatul are deficienta severa de vitamine si malnutritie cauzate de regimul alimentar bazat pe mancare procesata.

Tanarul era sub supravegherea unui medic inca de la varsta de 14 ani, cand acuza oboseala, o stare de rau si parintii au observat ca incepe sa isi piarda auzul. La acel moment era diagnosticat cu insuficienta de vitamina B12 si i se prescriau suplimente, dar nu s-a tinut de tratament si nici nu si-a modificat dieta.

Dupa cativa ani a ajuns iar la spital, cand incepuse sa isi piarda vederea. Doctorul care s-a ocupat de el, Denize Atan, a declarat: "Hrana sa consta in portii de cartofi de la un magazin local, in fiecare zi. De asemenea consuma snacksuri sau chipsuri si ocazional felii de sunca, dar niciodata fructe sau legume. A explicat ca are o aversiune pentru anumite texturi de mancaruri pe care nu le poate tolera, asa ca chipsurile si cartofii prajiti erau singurele tipuri de mancare pe care voia sa le manance."

Desi are greutatea buna, este malnutrit sever. Are pierderi importante de minerale din oase, neobisnuit pentru cineva de varsta lui. Pentru a fi ajutat, a fost supus unor suplimente de vitamine si se va intalni cu o echipa care sa il ajute din punct de vedere psihic.

In ceea ce priveste sanatatea ochilor, acesta indeplineste criteriile pentru a fi declarat orb. Acelasi doctor a completat: "Are puncte de orbire chiar in centrul vederii. Asta inseamna ca nu poate conduce si ca va gasi extrem de dificil sa citeasca, sa se uite la televizor sau sa distinga fete."

Conditia adolescentului este tratabila daca este diagnosticata din timp. Daca trece prea mult, nervii fibrelor din sistemul optic mor si raul devine permanent. Lucru care s-a intamplat si in cazul acestuia, fiind diagnosticat cu neuropatie optica nutritionala si este ireversibila.

Mama baiatului spune ca acesta a ramas fara viata sociala, dupa ce si-a pierdut locul de munca, aceasta spunand ca a inceput sa isi dea seama ca ceva este ciudat cu el, din scoala, cand venea cu pachetul de mancare neatins, noteaza The Independent.