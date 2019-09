Doi excursionisti spanioli risca o amenda usturatoare dupa ce serviciile de salvamont din Alpii italieni s-au mobilizat de patru ori pentru a le sari in ajutor, relateaza marti DPA.



Cuplul - un barbat in varsta de 45 de ani si o femeie de 36 de ani - a intampinat dificultati in timp ce escalada varfurile Tre Cime di Lavaredo din Dolomiti. Cu toate acestea, cei doi au refuzat de doua ori sa primeasca ajutor, in perioada 31 august - 2 septembrie.

In final, ei au acceptat sa fie transportati pe calea aerului la o cabana montana, au indicat reprezentantii serviciilor pentru interventii de urgenta intr-un mesaj publicat pe Facebook. Ei ramasesera blocati la o inaltime de 2.750 de metri, au indicat oficialii.

Saptamana trecuta, serviciile de salvamont s-au mobilizat pentru a salva acelasi cuplu, ramas blocat pe munte in cursul noptii, alaturi de alti excursionisti, fara lumini sau corzi.

A organiza patru misiuni de salvare pentru aceiasi oameni este ''un record absolut'', a declarat la postul de radio public RAI directorul provincial al serviciilor pentru interventii de urgenta, Giovanni Cipollotti.

Spaniolii vor fi amendati cu 8.000-10.000 de euro, a declarat Cipollotti care a amintit ca interventia serviciilor pentru interventii de urgenta este gratuita doar in cazul persoanelor care necesita ingrijiri medicale.

Un purtator de cuvant al serviciului italian de salvamont CNSAS, Walter Milian, a declarat pentru DPA ca amenda aplicata va fi redusa la 7.500 de euro, potrivit Agerpres.

Intr-un mesaj publicat pe Facebook, CNSAS a indicat ca excursionistii au actionat ''intr-o maniera imprudenta'' si a distribuit un articol de prima pagina din Corriere della Sera in care cuplul a fost criticat pentru comportament egoist.