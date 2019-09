Opt elevi au murit si alti doi au fost raniti intr-un sat din centrul Chinei de un barbat care a fost arestat, au anuntat marti autoritatile locale, informeaza AFP.



Drama a avut loc luni, in prima zi de scoala in satul Chaoyangpo, in provincia Hubei, a precizat primarul orasului Enshi, de care tine satul.

Un suspect, un celibatar de 40 de ani originar din sat, a fost arestat, potrivit aceleiasi surse. Din primele informatii, elevii au fost injunghiati, scrie Agerpres.

Atacurile cu cutit nu sunt rare in China, unde dreptul la portarma este foarte strict reglementat.

In aprilie 2018, un barbat de 28 de ani a ucis noua elevi de colegiu cu lovituri de cutit in provincia Shaanxi (nord). El a fost executat in luna septembrie a aceluiasi an, dupa ce le-a explicat anchetatorilor ca fusese tinta ironiilor atunci cand el insusi invatase in aceeasi scoala.

In ianuarie 2017, un om a ranit 11 copii cu un cutit de bucatarie, intr-o gradinita din regiunea autonoma Guangxi (sud).