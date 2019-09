Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza AFP.



Uraganul, care a fost retrogradat initial din categoria 5 la 4, ramane "extrem de periculos", este practic oprit deasupra insulei Grand Bahama, a subliniat luni Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC). El ar urma sa se deplaseze prin apropierea coastei de est al Floridei, de marti seara pana miercuri dimineata, apoi pe langa coastele Georgiei si Carolinei de Sud, miercuri seara si joi, potrivit NHC. Premierul statului Bahamas, Hubert Minnis, a anuntat luni in cursul unei conferinte ca cinci persoane si-au pierdut viata pe insulele Abacos, alte peste 20 fiind ranite, calificand uraganul ca o "tragedie istorica" pentru acest arhipelag alcatuit din peste 700 de insule, dintre care doar vreo 30 sunt locuite. Primele imagini confera o idee despre violenta furtunii Strazi inundate, acoperisuri smulse de vant, copaci rasturnati din radacini: primele imagini dau o idee despre violenta furtunii in curs. Ministerul Turismului a anuntat ca operatiunile de salvare au inceput "acolo unde conditiile permit asta". Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Hubert Minnis a vorbit despre distrugeri "fara precedent" ca urmare a ploilor torentiale si vanturilor violente care s-au abatut asupra arhipelagului din Caraibe. "Desi o scadere graduala in intensitate este prevazuta, Dorian ar trebui sa ramana un uragan puternic pe parcursul urmatoarelor doua zile", au precizat meteorologii americani. Potrivit primelor evaluari facute rapid luni pe teren de autoritati si responsabili ai Crucii Rosii, circa 13.000 de case au fost avariate sau distruse complet, iar uraganul a provocat "pagube considerabile" in insulele Abacos si Grand Bahama, scrie Agerpres. Pe coastele SUA, dupa mai multe zile de incertitudini in legatura cu traiectoria uraganului, mai multe state din sud-est (Florida, Georgia, Carolina de Sud) au ordonat in final evacuarea a sute de mii de rezidenti. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Potrivit Crucii Rosii americane, 19 milioane de persoane locuiesc in zone care ar putea fi afectate. Pana la 50.000 de persoane din Florida, Georgia si Carolina de Sud ar putea avea nevoie de un adapost de urgenta in functie de impact. Uraganul Dorian, retrogradat la categoria 3 Intensitatea uraganului Dorian a scazut in noaptea de luni spre marti, ciclonul aflat deasupra arhipelagului Bahamas fiind insotit de vanturi cu viteze de circa 205 km/h, au anuntat serviciile meteorologice americane, citate marti de AFP. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Uraganul se mentine deasupra insulei Grand Bahama, iar locuitorii trebuie sa ramana in adaposturi, se arata in cel mai recent buletin informativ emis la ora 05:00 GMT de Centrul National pentru Uragane (NHC) cu sediul in Miami, Statele Unite. ''Totul este la pamant'' ''Priviti'', a spus un locuitor din insulele Abaco, Ramond A. King, intr-o inregistrare video trimisa AFP in care se pot vedea strazile inundate pe care plutesc copaci si stalpi de inalta tensiune rupti. ''Avem nevoie de ajutor, totul este la pamant. Uitati-va la acoperisul meu, s-a prabusit. Sunt in viata, multumita lui Dumnezeu. Pot sa reconstruiesc'', a adaugat el.

