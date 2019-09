Statia orbitala care va fi primul hotel comercial din spatiu va avea restaurante, baruri, concerte muzicale, ecrane de cinema si seminarii educationale.





Primul hotel construit in spatiu este gandit ca o nava de croaziera care orbiteaza, cei cazati aici dispunand de conditii de lux. Proiectata de o companie privata aerospatiala, The Gateway Foundation, statia Von Braun se va construi in baza unei tehnologii utilizate anterior pentru Statia Spatiala Internationala. Insa, hotelul va avea in plus gravitatie artificiala astfel ca sederea pe termen lung va fi mai confortabila.

Structura va avea un diametru sub forma de roata, de 190 de metri, care se va roti constant pentru a crea forta gravitationala similara cu cea existenta pe Luna. In jurul rotii vor fi 24 de module individuale dotate cu spatii de dormit si alte functii de suport, scrie Daily Mail. Decoratiunile vor fi facute din materiale naturale, textile, lumini calde si diverse picturi pentru a oferi vizitatorilor o experienta ca acasa.

Scopul este ca aceasta constructie sa fie finalizata pana in 2025, urmand sa gazduiasca in fiecare saptamana 100 de turisti. Dupa finalizare, se planuieste sa se faca o alta asezare care sa poata adaposti pana la 1400 de persoane.

Un reprezentant al companiei a declarat: ”O sa fie multe lucruri pe care le asociem cu croazierele pe vas - restaurante, baruri, concerte muzicale, cinematografe, seminarii educationale. (...) Vor fi ca niste adevarate orase in spatiu, ca niste porturi pentru cei care vin sau spleaca spre Luna sau Marte."