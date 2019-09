Cursantul unei scoli de pilotaj, aflat pentru prima oara la mansa unui avion, a primit laude pentru ca a reusit sa aduca singur la sol aeronava dupa ce instructorul sau a lesinat deasupra unui aeroport din Australia de Vest, relateaza luni DPA.



Inregistrarea audio a conversatiei intre turnul de control si cursantul Max Sylvester, care lua lectii in vederea obtinerea licentei de pilot de avion, a fost publicata luni.

Cursantul si-a pastrat calmul desi a descoperit ca instructorul sau din avionul Cessna si-a pierdut cunostinta in timpul zborului dramatic de sambata.

''El este sprijinit de umarul meu; incerc sa-l ridic, dar continua sa cada'', a transmis Sylvester turnului de control de pe aeroportul din Jandakot, o suburbie sudica din orasul Perth.

''Stiti sa conduceti un avion?'', a intrebat operatorul.

''E prima mea lectie'', a raspuns cursantul adaugand ca nu a efectuat niciodata manevra de aterizare.

Operatorul din turnul de control l-a indrumat pe cursant sa survoleze aeroportul, timp in care i-a explicat procedurile de aterizare, scrie Agerpres.

''Va descurcati excelent. Stiu ca este foarte stresant, dar faceti o treaba uimitoare si va vom ajuta sa ajungeti la sol'', i-a transmis operatorul.

Cursantul a reusit o aterizare aproape perfecta si a oprit avionul in siguranta in timp ce autospecialele pentru interventii de urgenta se grabeau la fata locului.

Proprietarul scolii de pilotaj, Chuck McElwee, a declarat reporterilor ca nu a vazut niciodata un astfel de eveniment in cariera sa de 30 de ani. ''Am sperat la acest final fericit'', a declarat el pentru News Ltd.

Instructorul care si-a pierdut cunostinta, neozeelandezul Robert Mollard, a fost transportat la spital, iar starea lui este stabila, noteaza DPA.