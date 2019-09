Un cocos agresiv a atacat si a ucis o femeie in varsta, care aduna oua la ferma ei din statul Australia de Sud, a informat luni un universitar australian, citat de DPA.



Femeia, in varsta de 76 de ani, intrase intr-un cotet de pasari de pe proprietatea sa, cand un cocos i-a sarit la picioare, perforandu-i venele varicoase (varice) si provocandu-i o hemoragie care nu a mai putut fi oprita, a precizat acesta intr-o lucrare stiintifica.

Profesorul de patologie Roger Byard, de la Universitatea din Adelaide, a declarat ca este important ca oamenii sa-si dea seama de pericolul sangerarii varicelor, scrie Agerpres.

"(Acest caz) ne-a facut sa ne dam seama cat de vulnerabili sunt varstnicii, deoarece varicele se pot deteriora foarte usor", a declarat Byard pentru postul de televiziune public ABC.

Studiul sau - publicat recent in revista de specialitate Journal of Forensic Science, Medicine and Pathology - se axeaza pe pericolele cu care se confrunta varstnicii care sufera de varice.