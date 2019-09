Schimbarile climatice ar putea afecta culturile de banane in unele dintre cele mai importante tari producatoare si exportatoare, conform unui studiu citat luni de Press Association.



Bananele sunt considerate cele mai importante fructe cultivate, oferind hrana si o sursa de venit pentru milioane de persoane, atat in zonele rurale cat si urbane de pe glob.

Numeroase studii au analizat impactul schimbarilor climatice asupra recoltelor din agricultura, insa efectul cresterii temperaturilor si a schimbarilor tiparelor de precipitatii asupra culturilor tropicale importante, precum bananele, este putin inteles.

In cadrul unui studiu recent, condus de doctor Dan Bebber de la Universitatea din Exeter din Regatul Unit, oamenii de stiinta au cercetat atat impactul recent cat si viitor al schimbarilor climatice asupra celor mai importanti producatori si exportatori mondiale de banane. Potrivit rezultatelor, 27 de tari - reprezentand 86% of productia mondiala de banane - au asistat la o crestere a recoltelor incepand din 1961 datorita schimbarilor climatice care au favorizat conditiile de cultivare, scrie Agerpres.

Insa, raportul sugereaza de asemenea ca productia ar putea fi redusa semnificativ, sau ar putea sa dispara complet pana in anul 2050 in cazul in care schimbarile climatice vor continua in ritmul previzionat.

Potrivit raportului, se estimeaza ca zece tari - printre care cel mai mare producator si consumator de banane, India, si al patrulea cel mai important producator, Brazilia - vor inregistra un declin semnificativ al recoltelor.

Studiul subliniaza ca unele state - inclusiv Ecuador (cel mai important exportator) si Honduras, dar si mai multe tari africane - ar putea avea un beneficiu general in ceea ce priveste recoltele obtinute.

''Suntem foarte ingrijorati de impactul unor boli precum fusarium asupra bananelor, insa efectul schimbarilor climatice a fost in mare parte ignorat'', a atras atentia Bebber. ''Vor fi invingatori si vor fi invinsi in urmatorii ani, iar studiul nostru poate stimula tarile vulnerabile sa se pregateasca prin investitii in tehnologii precum irigatia'', a adaugat specialistul.

Cultivate in zonele tropicale si subtropicale, bananele reprezinta cultura principala pentru milioane de oameni din intreaga lume.

In Marea Britanie, spre exemplu, peste cinci miliarde de banane sunt achizitionate in fiecare an. Un astfel de comert international poate juca un rol esential pentru economiile locale si nationale din tarile producatoare.

De exemplu, bananele si produsele derivate constituie a doua cea mai importanta marfa agricola exportata din Ecuador si Costa Rica.

Avand in vedere importanta bananelor, previzionarea impactului potential al schimbarilor climatice asupra sistemelor de productie a bananelor este cruciala pentru asigurarea supravietuirii acestei culturi pe termen lung.

Cercetatorii au evaluat sensibilitatea la schimbarile climatice a culturilor de banane la nivel mondial. Potrivit rezultatelor, pana in anul 2050, toate efectele pozitive ale schimbarilor climatice asupra recoltelor de banane la nivel mondial se vor diminua semnificativ.

Se estimeaza ca zece tari se von confrunta cel putin cu o tendinta negativa si chiar cu o diminuare semnificativa a recoltelor. Printre acestea se numara cei mai importanti producatori si exportatori, precum India, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Panama si Filipine.

Studiul a fost publicat in jurnalul Nature Climate Change.