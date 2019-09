"Utilizatorii Revolut vor putea dona prin functia ‘Donations' din aplicatie, care permite tuturor utilizatorilor sa isi rotunjeasca platile realizate cu cardul si sa doneze diferenta in scop caritabil. De asemenea, utilizatorii pot dona setand o plata recurenta sau facand donatii unice. Suma donata de utilizatori revine fiecarei organizatii in procent de suta la suta - Revolut nu percepe nicio taxa pentru donatii. Nu exista o suma minima per donatie si functia poate fi activata si dezactivata de clienti in orice moment", se mentioneaza in comunicat.

Impreuna cu WWF si Alianta Padurilor Tropicale, Revolut face un apel de urgenta pentru sustinerea celor care se confrunta cu devastarea padurii tropicale amazoniene. Toate donatiile realizate prin Revolut catre Alianta Padurilor Tropicale vor fi directionate catre eforturile facute in Amazon, iar pentru saptamana urmatoare, toate donatiile catre WWF vor fi tratate in mod similar, finantand o serie de cauze importante care vizeaza protejarea padurilor tropicale.

Potrivit sursei citate, donatiile utilizatorilor vor ajuta WWF si Alianta Padurilor Tropicale sa lupte impotriva devastatiilor pe teren, precum si pentru a sprijini nevoile comunitatii locale si indigene pentru asistenta medicala, instruire pompieri si securitate.

Mai mult, ambele organizatii lucreaza cu guvernele in directia unei reglementari mai eficiente in vederea protejarii padurilor tropicale de defrisari si a altor forme de daune, in timp ce se asociaza cu alte organizatii pentru a gasi modalitati de lucru mai sustenabile, care nu implica distrugerea unor zone vaste de padure.

"Padurile tropicale sunt unul dintre cele mai importante ecosisteme ale planetei, asa ca este devastator sa asistam la incendiile care distrug in prezent zone vaste ale Amazonului. Prin parteneriatul nostru cu WWF si Alianta Padurilor Tropicale, ne dorim sa oferim oamenilor posibilitatea de a dona mai usor pentru sprijinirea eforturilor de stingere a incendiilor si de a avea posibilitatea sa ofere ajutor de urgenta pentru protejarea padurile tropicale", a spus Nik Storonsky, CEO si Fondator Revolut.

Revolut a fost lansata in iulie 2015 de catre fostii bancheri de investitii de la Credit Suisse si Deutsche Bank, Nik Storonski si Vlad Yatsenko, drept o alternativa la marile banci traditionale. Desi initial fintech-ul a atras utilizatori prin faptul ca le permite sa cheltuie si sa transfere bani in strainatate la un curs valutar interbancar, recent, compania a depasit pragul de 6 milioane de utilizatori in Europa, datorita modului de prezentare a cheltuielilor efectuate, functiei de control bugetar sau functionalitatii ce permite tranzactionarea de criptomonede.

Pana la ora actuala, Revolut a primit finantari de aproximativ 340 de milioane de dolari din partea unor investitori cunoscuti precum Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital si DST Global.

WWF (Worldwide Fund for Nature) este una dintre cele mai mari organizatii mondiale independente de conservare a naturii, activa in aproape 100 de tari.

The Rainforest Alliance (Alianta Padurilor Tropicale) opereaza la rascruce de afaceri, agricultura si paduri pentru a amplifica vocea agricultorilor si a comunitatilor forestiere, a imbunatati mijloacele de trai, a proteja biodiversitatea si a ajuta oamenii sa se adapteze la schimbarile climatice in mod indraznet si eficient.