Papa Francisc a ajuns cu intarziere la slujba saptamanala pe care o oficiaza in piata Sfantul Petru din Roma in fiecare duminica, intrucat a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor din Vatican, din care a fost salvat in cele din urma de echipele locale de pompieri, informeaza Reuters si AFP.



"Trebuie sa va cer iertare", a declarat, zambind, suveranul pontif inainte de a oficia acea slujba, care a inceput cu o intarziere de aproximativ 10 minute. Apoi, papa Francisc a explicat pelerinilor prezenti in piata ca in cladirile de la Vatican s-a produs o pana de electricitate si ca el a ramas blocat intr-un ascensor, din care a fost salvat de echipele locale de pompieri. "O runda de aplauze pentru brigada de pompieri, va rog!", a adaugat liderul de la Vatican, adresandu-se credinciosilor prezenti in piata Sfantul Petru. Tot duminica, papa Francisc a anuntat ca va ridica 13 prelati romano-catolici la rangul de cardinal, luna viitoare, inclusiv 10 "cardinali-electori" cu varste sub 80 de ani, care vor fi eligibili sa voteze in conclavul ce va fi organizat pentru alegerea succesorului sau, noteaza Agerpres. Suveranul pontif a facut acest anunt surpriza in timpul slujbei sale duminicale. Viitorii cardinali provin din mai multe tari, inclusiv din Indonezia, Cuba, Luxemburg, Maroc si Republica Democrata Congo. Ceremonia lor de investire, cunoscuta sub numele de "consistoriu", va avea loc pe 5 octombrie, a precizat papa Francisc.

