Protestatarii au fortat barierele din jurul parlamentului fostei colonii britanice si au aruncat sticle incendiare catre politisti.

Manifestatiile incepusera pasnic cu cateva ore inainte. Mii de oameni au iesit pe strazi si au marsaluit fara o destinatie precisa, in ciuda ploii si a anuntului de vineri al organizatorilor ca renunta la o mare demonstratie planificata. Ulterior, unii dintre ei s-au indreptat spre sedii ale autoritatilor.

Seria de proteste inceputa in iunie au continuat desi vineri au fost arestati lideri din randul activistilor pentru democratie.

Sute de manifestanti prodemocratie incercau duminica sa blocheze accesul spre aeroportul din Hong Kong, dupa o noua zi de contestatii sambata, printre cele mai violente de la declansarea miscarii, informeaza AFP si Reuters.

Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza care leaga cel de-al 8-lea aeroport international cel mai frecventat din lume si centrul fostei colonii britanice, au anuntat suspendarea serviciului, fara a oferi justificari.

Manifestanti imbracati in negru, purtand masti si ascunzandu-se in spatele unor umbrele pentru a se sustrage camerelor de filmat, au ridicat baricade la terminalul de autobuz din aeroport. Altii incercau o operatiune pe autostrada ce duce spre terminalele aeriene situate pe insula Lantau (nord-vest), scrie Agerpres.

Nicio perturbare a zborurilor nu a fost semnalata deocamdata, insa politisti anti-revolta au fost desfasurati la aeroport.

Of all the horrific scenes last night from #HongKong this is the most heartbreaking. A young couple who have been beaten by police & pepper sprayed in the eyes... just hold each other, weeping and wailing in pain and fear. (Copyright Pakkin Leung) pic.twitter.com/vB4I9fqvwm