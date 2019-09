Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani, cunoscut de politie, a ucis 4 persoane si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas, intre orasele Midland si Odessa, incident inceput cu o oprire in trafic si incheiat prin uciderea sa de catre politie, transmite Reuters.



Suspectul a deturnat o masina a postei americane si a deschis focul asupra politistilor, a persoanelor aflate in trafic si la cumparaturi in week-end-ul prelungit aglomerat ca urmare a sarbatorii federale a Zilei Muncii (celebrata luni), inainte de a fi impuscat si ucis in parcarea unui complex cinematografic din Odessa, conform informatiilor furnizate de politia locala.

Initial, autoritatile au crezut ca este vorba de doi atacatori la volan, dar seful politiei din Odessa, Michael Gerke, a informat sambata seara, in cadrul unei conferinte de presa, ca ar fi fost doar un atacator.

Suspectul inarmat venea dinspre Midland si se indrepta spre Odessa pe autostrada interstatala 20, cand a fost oprit la ora locala 3:17 p.m., a declarat Gerke. L-a impuscat pe ofiterul de politie, a mers apoi cu masina spre vest pe I-20 si a iesit de pe autostrada la Odessa. A condus apoi spre Home Depot, unde a deschis focul asupra trecatorilor, scrie Agerpres.

"La un anumit moment, suspectul si-a abandonat masina si a furat o camioneta a postei", a declarat Gerke. La volanul acesteia s-a indreptat apoi spre est, urmarit de politie, si s-a izbit de un vehicul oprit in spatele multiplexului Odessa Cinergy, unde a avut un loc un schimb de focuri cu politistii in urma caruia a fost ucis.

O inregistrare video difuzata de postul de televiziune local CBS7 a surprins momentul in care masina condusa de suspect a intrat cu viteza in vehiculul din parcarea complexului cinematografic, fiind apoi inconjurata de politisti, in timp ce din multiplex se auzeau tipete.

Gerke a declarat ca suspectul ii era cunoscut, dar a refuzat sa faca comentarii referitoare la motivatia actiunilor violente ale acestuia.

In spitalul din Odessa au fost internati 13 raniti, dintre care unul a incetat din viata, conform directorului centrului medical, Russell Tippin. Sapte persoane sunt in stare critica, doi intr-una serioasa, iar alti doi au fost externati dupa ce li s-au acordat ingrijiri. Un copil care avea sub 2 ani a fost transferat intr-o alta unitate.

Primarul din Midland, Jerry Morales, a declarat ca sute de persoane se bucurau de week-end-ul prelungit in complexul cinematografic Cinergy cand atacatorul inarmat a fost incoltit de politisti in parcare si au avut loc schimburile de focuri. Morales a mai spus ca au fost raniti trei politisti - unul din Midland, unul din Odessa si un ofiter al Departamentului Sigurantei Publice. Pentru a-l impiedica pe suspect sa paraseasca Odessa, politia din Midland a baricadat autostrada la aproximativ 32 de kilometri de campul urias de petrol al Bazinului Permian din vestul Texasului.

Acest atac are loc dupa cel comis pe 3 august tot in statul Texas, in complexul Walmart din El Paso, la o distanta de 410 kilometri de Midland, masacru soldat cu 22 de morti.