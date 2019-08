Atacatorul, despre care o sursa din politie afirma ca ar fi un refugiat afgan, a fost arestat. Primele relatari au evocat si prezenta unui al doilea atacator, informatie care insa a fost apoi dezmintita de autoritati.

De asemenea, primul bilant al victimelor facea referire la un mort si sase raniti, numarul ranitilor urcand apoi la noua, iar ultimul bilant mentioneaza opt raniti. Persoana ucisa este un tanar de 19 ani.

When authorities arrived at the scene, the attacker fled the area, but was quickly apprehended. A second suspect fled toward a nearby park, and has not yet been arrested https://t.co/Sz0Wl704tG