O nava de croaziera va pleca in acest weekend din capitala Marii Britanii intr-o calatorie inedita in jurul lumii, ce va dura 245 de zile si va cuprinde sase continente, 51 de tari si 111 porturi, relateaza sambata Press Association.



Nava de pasageri "Viking Sun" va efectua o calatorie de opt luni si ar putea stabili un record mondial Guinness pentru cea mai lunga croaziera continua.

Cu popasuri in zone importante, precum cel mai sudic punct din America de Sud sau vibrantul oras indian Mumbai, pasagerii aflati la bordul vasului vor putea bifa aventuri memorabile.

O astfel de circumnavigatie la bordul unui vas de croaziera cu 930 de locuri nu este insa ieftina. Preturile unui bilet pornesc de la aproximativ 66.900 de lire sterline si pot depasi 194.000 de lire sterline.

Resilient travellers are about to set off on an eight-month cruise that will take them through 53 countries, 112 cities and six continents https://t.co/fSVLxiePyl — Sky News (@SkyNews) August 31, 2019

Compania organizatoare Viking Cruises a denumit aceasta calatorie "Croaziera mondiala suprema".

"(Este) cel mai extins itinerariu disponibil in industrie, cu o lungime aproape dubla in comparatie cu itinerariile croazierelor mondiale pe care le-am organizat anterior", a declarat presedintele companiei, Torstein Hagen.

Dupa plecarea din Greenwich, Londra, vasul de croaziera se va indrepta spre Scandinavia, Insulele Caraibe, America de Sud si insulele tropicale indepartate din Pacificul de Sud. Croaziera va continua de-a lungul coastelor Australiei, prin Asia, Mediterana si inapoi in Europa. Calatoria se va incheia in Londra, in mai 2020, scrie Agerpres.

Persoanele aflate in aceasta croaziera vor avea ocazia sa se cazeze in 23 de orase, printre acestea numarandu-se Rio de Janeiro (Brazilia), Ho Chi Minh (Vietnam) sau Luxor (Egipt).

In total, 54 de persoane din mai multe tari - dintre care patru din Marea Britanie - vor petrece toate cele 245 de zile in aceasta croaziera. Celelalte vor parcurge jumatate din itinerarul total, schimbarea de pasageri fiind programata in Los Angeles.