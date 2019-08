Un barbat, care a fost condamnat la inchisoare pe viata in SUA pentru ca a furat 50,75 de dolari urmeaza sa fie eliberat dupa ce pedeapsa i-a fost redusa.



Dupa ce si-a petrecut tineretea in inchisoare, Alvin Kennard, acum in varsta de 58 de ani, va fi eliberat dupa ce a petrecut 36 de ani in inchisoare. Ordinul este procesat de Departamentul Penitenciarelor din Alabama.

In anul 1983, Kennard a fost condamnat pe viata in temeiul unei legi din Alabama cu privire la fapte ilegale repetate, dupa ce a furat dintr-o brutarie, arata evidentele judiciare.

Anterior, el fusese acuzat de talharie si furt, scrie dcnews.ro.