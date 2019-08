Mai multe orase din Asia domina topul celor mai sigure orase din lume, Tokyo fiind pe primul loc pentru a treia oara.



O companie britanica, Economist Intelligence Unit, care se ocupa cu clasificarea celor mai sigure orase din filme, a facut un top al celor mai lipsite de pericole asezari urbane.

Pentru 2019, in top 3 intra capitala Japoniei care este urmata de Singapore si Osaka. In total au fost luate in calcul saizeci de orase din diverse zone ale lumii, in clasament tinandu-se cont de patru criterii: siguranta personala, securitatea cibernetica, digitala si infrastructura. EIU a luat in considerare anul acesta si factorii de mediu, precum si abilitatea unui oras de a se recupera in urma unui soc.

Dintre destinatiile europene, doar doua orase au reusit sa fie incluse in index - Amsterdam si Copenhaga, noteaza The Independent.

Un reprezentant al companiei care a facut topul a spus ca "desi orasele europene performeaza bine la nivel de sanatate, au tendinta sa aiba probleme in ceea ce priveste securitatea digitala."

Cele mai sigure 20 de orase din lume, conform studiului amintit, sunt: