Oliver se mentine in fruntea listei celor mai populare prenume pentru baieti in Anglia si Tara Galilor pentru al saselea an consecutiv, iar Olivia conduce topul prenumelor feminine pentru al treilea an consecutiv, potrivit Biroului National de Statistica din Marea Britanie (ONS), informeaza joi Press Association.



Arthur este singurul prenume nou intrat in lista celor mai populare 10 prenume de baieti in 2018, pe locul al saptelea, in locul lui Jacob, care a coborat pe pozitia a 11-a. In lista prenumelor feminine, Sophia si Grace, intrate pe cea de-a opta, respectiv a 10-a pozitie, le-au inlocuit pe Poppy si Lily.

In total, 5.390 de nou-nascuti au primit prenumele Oliver in 2018, in scadere fata de cei 6.259 din anul precedent.

Un numar de 4.598 de fetite au fost botezate Olivia anul trecut, in comparatie cu 5.204 in 2017.

In anul 2018, a fost inregistrata cea mai scazuta rata a natalitatii in Anglia si Tara Galilor din ultimii 80 de ani, cu 657.076 nou-nascuti vii, in scadere cu 3,2% fata de 2017 si cu 9,9% in raport cu 2012.

In topul prenumelor masculine, George se afla pe locul al doilea, iar Harry ocupa cea de-a treia pozitie.

Amelia ramane al doilea prenume feminin in preferintele britanicilor, iar Ava a urcat de pe cea de-a patra pozitie in 2017, pe locul al treilea in 2018, inlocuind prenumele Isla.

Muhammad se afla pe locul al optulea, 3.507 de bebelusi purtand acest prenume de origine araba.

Pe lista celor mai populare prenume pentru baieti se mai afla Noah, Jack, Leo, Oscar si Charlie.

Topul prenumelor pentru fete este completat de Isla, Emily, Mia, Isabella si Ella.