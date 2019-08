Regina Elisabeta a II-a a aprobat miercuri planul premierului Boris Johnson de a suspenda parlamentul, releva o declaratie a organismului oficial de consilieri ai Reginei, cunoscut drept Privy Council, potrivit Reuters.



Declaratia confirma ca parlamentul Regatului Unit va fi suspendat incepand cu o zi din intervalul 9-12 septembrie pana la 14 octombrie.

''In aceasta zi Majestatea Sa, a ordonat in Consiliu ca parlamentul sa fie suspendat incepand cu o zi care sa nu fie mai devreme de luni, 9 septembrie 2019, si nu mai tarziu de joi, 12 septembrie 2019, pana in ziua de luni, 14 octombrie 2019'', se arata in declaratia citata de Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson anuntase miercuri dimineata ca va programa Discursul Reginei in parlament pe 14 octombrie pentru a prezenta noile propuneri legislative, negand ca astfel ar incerca sa impiedice legislativul sa-i blocheze planurile de Brexit, scrie Agerpres.

Ulterior, presedintele Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, si lidera Partidului Liberal Democrat, Jo Swinson, i-au scris Reginei Elisabeta a II-a pentru a denunta intentia premierului Boris Johnson de a suspenda parlamentul de la Londra pana la 14 octombrie.

Potrivit Reuters, anuntarea agendei legislative pe 14 octombrie va insemna practic inchiderea parlamentului de la mijlocul lui septembrie si va reduce intervalul de timp in care membri ai legislativului ar putea incerca sa blocheze un Brexit fara acord. Pentru Johnson, aceasta va fi cea mai indrazneata manevra de pana acum in demersul de a scoate Marea Britanie din UE la 31 octombrie, noteaza Reuters.