O inregistrare video a surprins momentul in care un rinocer furios ataca de mai multe ori masina unui paznic dintr-un parc safari. Motivul concret pentru aceasta izbucnire ramane necunoscut.



Atacul a avut loc in parcul Seregeti din Hodenhagen, nordul Germaniei. Clipul video, facut de un vizitator, surprinde modul cum rinocerul batran, in varsta de 30 de ani, isi infige cornul in masina pe care o rastoarna de mai multe ori. In timpul incidentului, in autoturism se afla un membru al personalului care a reusit sa scape cu doar cateva zgarieturi.

In schimb, masina a fost serios avariata. Mai multe geamuri au fost sparte, iar acoperisul a fost partial indoit, scrie The Sun.

Fabrizio Sepe, managerul institutiei, a spus ca ii este neclar ce anume a putut sa aduca rinocerul, pe nume Kusini, in acea stare. A adaugat ca animalul traieste in parc de 18 luni si ca inca se adapta la noul mediu. Acesta avea voie sa se plimbe doar dimineata si la pranz, dupa ce vizitatorii plecau, fara sa fi prezentat pana acum vreun risc pentru public. Managerul a completat, insa, ca rinocerului i-ar putea fi mai bine intr-o gradina zoologica.

Rinocerii sunt o specie amenintata cu disparitia, Kusini fiind adus in parc doar pentru reproducere. In ultimii ani eforturile de a salva si conserva animalele au fost de succes, insa acestea sunt vanate in continuare intr-un numar ingrijorator.