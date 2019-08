Una dintre victimele pedofilului condamnat Jeffrey Epstein sustine ca a fost fortata sa intretina relatii sexuale cu Andrew, duce de York, fratele mai mic al printului Charles al Marii Britanii, si i-a solicitat public ducelui sa recunoasca implicarea in acest scandal, transmite miercuri Press Association.





Virginia Giuffre a vorbit cu reporterii dupa o audiere a victimelor lui Epstein. Ea le-a precizat jurnalistilor ca printul Andrew "stie ce a facut". In cursul zilei de marti, 16 femei care sustin ca au fost victime ale lui Epstein au dat declaratii in fata unei instante din New York.

De la moartea lui Epstein, care aparent s-a sinucis in celula in care era tinut, au aparut o serie de informatii despre relatia sa cu fratele mai mic al printului Charles. Conform acestor informatii, cei doi ar fi calatorit impreuna, cu avionul privat al lui Epstein, alaturi de adolescenta Virginia Roberts, care in prezent poarta numele Virginia Giuffre, scrie Agerpres.

Virginia Giuffre a sustinut in documentele inaintate instantei din Florida ca a fost obligata sa intretina relatii sexuale cu printul Andrew pe cand era minora, la doar 17 ani. Conform SKY News, Virginia Giuffre a precizat ca a intretinut relatii sexuale cu printul Andrew de trei ori, inclusiv participand la o orgie organizata de Epstein la resedinta sa din Londra si la o orgie organizata pe insula privata a lui Epstein din Caraibe.

Acuzatiile pe care ea le-a formulat la adresa printului Andrew au fost respinse de o instanta civila americana in 2015, dupa ce un judecator a decis ca aceste acuzatii sunt "imateriale si impertinente".

La randul sau, Palatul Buckingham a contestat informatiile privind o legatura intre Epstein si printul Andrew, inclusiv faptul ca acestia ar fi zburat impreuna in avionul privat al finantistului pedofil.

Printul Andrew "stie exact ce a facut si sper ca va recunoaste", a declarat Virginia Giuffre dupa audierile de marti.

Reactia printului Andrew

La randul sau, ducele de York a dat publicitatii un comunicat in care isi exprima "imensa compasiune" pentru victimele lui Epstein. El a recunoscut ca a fost o "greseala" sa se intalneasca cu Epstein (66 de ani), dupa ce acesta a fost eliberat din inchisoare in 2010, dupa 18 luni de detentie pentru folosirea unor minore in scopul prostitutiei.

"L-am cunoscut pe domnul Epstein in 1999", sustine printul Andrew in comunicatul sau prin care doreste sa "clarifice lucrurile pentru a nu mai lasa loc speculatiilor".

"In perioada in care l-am cunoscut, ne-am intalnit din cand in cand, probabil nu mai des de o data sau de doua ori pe an. Am fost gazduit in cateva din resedintele sale. In niciun moment din timpul limitat pe care l-am petrecut alaturi de el, nu am vazut, nu am asistat si nu am banuit vreun comportament de acest fel, care a dus apoi la arestarea si condamnarea lui", conform comunicatului printului Andrew.

Pedofilul Jeffrey Epstein a fost gasit mort in celula sa dintr-un centru de detentie din New York la data de 10 august. Printre "celebritatile" care au avut legaturi cu Epstein se numara si fostul presedinte american Bill Clinton.