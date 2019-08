Ministrul apararii din Brazilia, Fernando Azevedo e Silva, a declarat luni ca incendiile din Amazonia sunt 'sub control', dupa desfasurarea a peste 2.500 de militari si a ploilor semnalate in mai multe zone afectate de incendii, relateaza marti AFP.



"S-a exagerat putin in legatura cu aceasta situatie", a adaugat Fernando Azevedo e Silva, care le-a spus jurnalistilor la finalul unei reuniuni cu presedintele Jair Bolsonaro ca Brazilia a cunoscut cativa ani 'cu momente de varf ale incendiilor mult mai grave'.

"Situatia nu este simpla, dar este sub control", a adaugat el, subliniind ajutorul ploii care a cazut in vestul Amazoniei, dar aratand spre o situatie 'oarecum ingrijoratoare' in trei state ale tarii, intre care Rondonia, la frontiera cu Bolivia.

Capitala acestui stat, Porto Velho, a ramas acoperita luni de nori mari de fum, in pofida desfasurarii de catre armata incepand de duminica a doua aeronave C-130 Hercules. Pe langa aeronavele fortelor aeriene, zeci de pompieri au fost trimisi pentru a lupta impotriva flacarilor.

Brazilia a acceptat ajutorul Israelului, care s-a oferit sa trimita un avion, iar ministrul mizeaza pe ajutorul din partea Chile si Ecuador, care au oferit sprijin material si uman.

Cu toate acestea, Brazilia a respins ajutorul propus de statele din G7 pentru combatarea incendiilor din Amazonia, a anuntat seful de cabinet al presedintelui Jair Bolsonaro, cerandu-i presedintelui francez Emmanuel Macron sa se ocupe de 'coloniile lui' si ironizandu-l pentru incendiul de la catedrala pariziana Notre-Dame.

Conform ultimelor cifre oficiale, 80.626 de incendii au fost inregistrate in Brazilia in acest an, cel mai mare numar din 2013, dintre care mai mult de jumatate in regiunea amazoniana.