Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte noua au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Bailu a lovit Taiwanul, au anuntat duminica oficiali locali, relateaza dpa.

In orasul Tainan, un motociclist in varsta de 18 ani a murit sambata seara dupa ce a lovit un copac prabusit, a anuntat Centrul pentru Operatiuni de Urgenta. Cel putin noua persoane au fost ranite in alte accidente provocate de conditiile meteorologice, a precizat sursa citata.

Bailu, care a adus ploi torentiale si vanturi puternice, a lovit sambata sudul Taiwanului inainte de a se indrepta spre

coasta de sud-est a Chinei. Furtuna a fost insotita de vanturi de pana la 108 kilometri pe ora.

Peste 3.400 de locuitori din zonele aflate in pericol de inundatii si alunecari de teren au fost evacuati.

Autoritatile din Filipine au anuntat sambata ca doua persoane si-au pierdut viata in alunecari de teren si inundatii provocate de furtuna Bailu in nordul tarii.

Trecerea furtunii tropicale Bailu a distrus stalpi de electricitate in sudul si estul Taiwanului, lasand peste 117.000 de gospodarii fara curent electric. Autoritatile au declarat duminica ca aproximativ 1.300 de gospodarii asteptau restabilirea furnizarii de electricitate, potrivit site-ului Agerpres.