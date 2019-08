Suprafata devastata de incendiile care afecteaza Bolivia de mai multe zile a atins sambata 950.000 de hectare, conform cifrelor furnizate de autoritati, in pofida operatiunilor pompierilor si a sprijinului din partea unui Boeing Supertanker 747-400 inchiriat de guvern de la o companie americana, relateaza duminica AFP.

Cliver Rocha, directorul Autoritatii pentru controlul padurilor si terenurilor (ABT), a declarat ca suprafata afectata de incendiile din Bolivia a ajuns la 950.000 de hectare si ca flacarile au distrus 32% din padurea Chiquitano, unde 1.871 de familii din 11 comune si 35 de comunitati indigene au fost de asemenea afectate.

Dupa ce a ajutat la stingerea incendiilor din muntii in apropierea Ipias (est), bombardierul cu apa american va fi folosit deasupra Tucavaca, in regiunea Pantanal, o campie care se intinde in Bolivia, Paraguay si Brazilia.

"Cea de-a treia operatiune majora se va desfasura in muntii Otuquis (sud-estul tarii), cea de-a patra in Charagua, la frontiera cu Paraguay, iar cea de-a cincea in nord, in regiunile San Matias, San Rafael si San Miguel de Velasco", a declarat ministrul pentru relatia cu Presedintia, Juan Ramon Quintana, care coordoneaza Cabinetul de urgenta pe probleme de mediu creat pentru a face fata catastrofei.

Operatiunile bombardierului SuperTanker sunt intotdeauna insotite de actiuni tintite ale elicopterelor militare si, pe teren, de brigazile formate din militari, ofiteri de politie si voluntari civili, potrivit Agerpres.