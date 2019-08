Printre victime, un pompier in varsta de 33 de ani a murit in momentul in care o alunecare de teren a ingropat vehiculul la bordul caruia se afla, in districtul Wenchuan din provincia Sichuan.

Potrivit Xinhua, un alt pompier a fost internat de urgenta. Alte sase persoane au fost ranite si peste 100.000 evacuate.

Alunecarile de teren din ultimele zile, cauzate de ploile torentiale, au taiat alimentarea cu apa si electricitate pentru zeci de mii de locuinte. Mai multe poduri si drumuri au fost avariate, potrivit celor de la Agerpres.