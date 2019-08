Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca discutiile vor viza si subiectul eliminarii vizelor pentru cetatenii romani care vin in Statele Unite ale Americii.





"Este o chestiune la care ne gandim", a spus presedintele american cu privire la eliminarea vizelor pentru cetatenii romani in SUA.

El a aratat ca discutiile vor viza si cresterea numarului de militari americani care sa fie gazduiti de Romania, scrie Agerpres.

Trump: Mi-ar placea sa vizitez Romania

Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca i-ar placea sa viziteze Romania.

"Este o onoare sa fiu aici cu presedintele Romaniei, care este foarte respectat. A facut o treaba foarte buna. Am auzit ca vine o perioada de campanie in Romania, dar imi imaginez ca veti face foarte bine, pentru ca sunteti foarte talentat, ii iubiti pe oameni si avem o relatie foarte buna. SUA in Romania este mai bine ca niciodata. Va multumesc. Avem schimburi mari, afaceri, multe schimburi comerciale cu romanii, care sunt foarte talentati, noi cumparam, ei cumpara. Avem multi romani aici, in SUA, oameni de succes. (...) Sunt oameni care iubesc Romania", a spus Trump.

Iohannis a precizat ca sunt foarte multi romani care locuiesc in SUA.

"As vrea sa subliniez ca este important ca ma aflu din nou aici cu domnul presedinte si avem oportunitatea sa discutam despre parteneriatul foarte bun. Sub conducerea dumneavoastra am progresat si vom continua sa facem acest lucru. Este foarte important pentru noi si cred ca suntem pe calea cea buna si va multumesc", a spus presedintele Iohannis.

Presedintele american a afirmat ca i-ar placea sa vina in vizita in Romania, adaugand ca este o chestiune pe care o va discuta cu omologul sau roman.

"Mi-ar placea. (...) Este o chestiune pe care o vom discuta", a spus Trump.