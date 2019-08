Cu doua zile inainte de a se sinucide in inchisoare, omul de afaceri Jeffrey Epstein a semnat un testament prin care a incredintat toata averea sa, in valoare de circa 577 de milioane de dolari, unui trust cu beneficiari necunoscuti, potrivit New York Post care citeaza documente judiciare, relateaza marti AFP si dpa.



Potrivit acestor documente, inregistrate in Insulele Virgine americane, Epstein si-a incredintat averea unui trust numit "Trust 1953", scrie ziarul. O astfel de metoda este folosita in mod obisnuit pentru a proteja confidentialitatea beneficiarilor, conform unui avocat citat de New York Post. Niciun beneficiar nu este numit in testament, care identifica doar persoanele responsabile de executarea acestuia, a adaugat ziarul. In testament, vasta resedinta a omului de afaceri din Manhattan - unde ar fi abuzat numeroase fete tinere, inclusiv minore - este evaluata la aproape 56 de milioane de dolari; ranch-ul sau din New Mexico la 17 milioane de dolari; proprietatea sa din Paris la 8,6 milioane de dolari, iar cele doua insule pe care le detinea in Insulele Virgine - Little St James Island, numita de unii "Insula Pedofiliei", si Great St James Island, cumparata recent si unde planuia sa lucreze - sunt evaluate la circa 85 de milioane de dolari in total, scrie Agerpres. La aceste bunuri imobiliare se adauga circa 307 milioane de dolari in actiuni si alte investitii, 56 milioane de dolari in numerar, si 18,5 milioane de dolari valoarea avioanelor sale private, barci si masini, potrivit ziarului. Documentele depuse includ si o copie a certificatului de deces al omului de afaceri, datata din 15 august, fara a se preciza cauza mortii sale. Biroul medicului legist din New York a confirmat pe 16 august ca Jeffrey Epstein s-a sinucis prin spanzurare.

