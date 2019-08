Bilantul ploilor musonice din nordul Indiei a urcat la 38 de victime luni, in aceeasi zi in care autoritatile din capitala tarii, New Delhi, au emis o alerta de inundatii si au ordonat evacuarea a mii de persoane, informeaza DPA.



Optsprezece oameni au murit in statul indian Himachal Pradesh in urma unor alunecari de teren si a prabusirii unor ziduri, duminica. "Bilantul victimelor a urcat la 25 luni, in paralel cu o alerta de inundatii in cinci districte, unde scolile au fost inchise. Alte doua persoane sunt in continuare date disparute", a declarat prin telefon Praveen Bhardwaj, un reprezentant al Agentiei de administrare a dezastrelor, aflat la Shimla, capitala acestui stat indian. Alte 10 persoane au fost confirmate decedate in urma unei viituri care s-a produs pe un rau local din statul invecinat Uttarakhand, aflat tot in regiunea muntilor Himalaya. Alti 12 oameni sunt dati disparuti, au precizat oficialii locali. Trei persoane au murit in accidente produse de precipitatiile musonice din Punjab, un alt stat din nordul Indiei, a anuntat postul de televiziune NDTV. La New Delhi, prim-ministrul teritoriului Delhi a avertizat ca debitul raului Yamuna a atins deja cota de pericol si ca aproximativ 28.000 de persoane care locuiesc in zone joase trebuie sa isi evacueze imediat locuintele, potrivit Agerpres. Sezonul musonic din India, care se produce in fiecare an intre lunile iunie si septembrie, aduce cu sine ploi abundente, benefice pentru fermieri, dar poate sa provoace si numeroase distrugeri si decese. Bilantul persoanelor decedate in incidente asociate ploilor inregistrate la nivel national de la 1 iunie si pana pe 15 august a ajuns la 1.058 in noua dintre cele mai afectate state indiene, potrivit statisticilor furnizate de Ministerul de Interne din aceasta tara. Peste 18 milioane de oameni au fost afectati de inundatiile care au avut loc in majoritatea regiunilor tarii.

