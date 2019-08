Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni Reuters.



Conform CDC, nu exista dovezi ca aceasta afectiune ar fi de origine infectioasa si sunt necesare mai multe informatii pentru a determina cu certitudine ca tigarile electronice sunt de vina.

CDC colaboreaza cu departamentele pentru sanatate din Wisconsin, Illinois, California, Indiana si Minnesota in cadrul acestei investigatii. Incepand cu 28 iunie in statele americane au fost raportate 94 posibile cazuri de imbolnaviri pulmonare grave legate de vapare, conform unui comunicat dat publicitatii de CDC sambata.

Dintre aceste cazuri, 30 s-au inregistrat in Wisconsin.

Pacientii au acuzat simptome precum tuse, senzatia de sufocare si stari accentuate de oboseala. Unii dintre ei au necesitat trecerea pe ventilatie mecanica.

Contactat de Reuters, un purtator de cuvant al CDC nu a putut oferi si alte informatii, iar oficialii sanatatii din statele respective nu au raspuns la intrebari.

Alte state americane, printre care New York si New Jersey, au emis avertismente cu privire la riscurile vapatului.

CDC nu a facut legatura intre boala pulmonara si vreo marca anume de tigari electronice. In SUA producatorul de e-cigarette cu pozitie dominanta pe piata este Juul Labs.

"La fel ca in cazul oricaror probleme legate de sanatate asociate cu folosirea produselor de vaporizare, continuam sa monitorizam aceste cazuri", conform unei declaratii data de Juul Labs, duminica, pentru Reuters.

"Aceste cazuri reafirma nevoia de a mentine toate produsele pe baza de tutun si care contin nicotina departe de adolescenti, prin reglementarea stricta a accesului la aceste produse. De asemenea trebuie sa ne asiguram ca produsele ilegale, cele contrafacute, imitatiile si cele prin care se administreaza substante aflate sub control nu ajung pe piata si in mainile tinerilor", se mai mentioneaza in declaratie.

In general se considera ca tigarile electronice sunt mai sigure decat cele traditionale, care ucid aproximativ jumatate dintre consumatorii pe termen lung, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Cu toate acestea, efectele pe termen lung ale dispozitivelor de administrare a nicotinei prin vapare raman in mare parte necunoscute, potrivit Agerpres.