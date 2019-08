Actorul Peter Fonda, devenit celebru cu rolul din filmul "Easy Rider", fiul lui Henry Fonda si fratele lui Jane Fonda, a murit vineri la varsta de 79 de ani, in urma unui stop respirator provocat de cancerul la plamani de care suferea, a anuntat familia sa intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP.





Peter Fonda a murit la domiciliul sau din Los Angeles vineri dimineata, potrivit comunicatului, inconjurat de familie.

"In timp ce deplangem moartea acestui om bun si demn, ne dorim sa celebram cu totii spiritul sau invincibil si dragostea lui de viata. In onoarea lui Peter, va rugam ridicati un pahar pentru libertate", se mai mentioneaza in comunicat, potrivit Agerpres.

In acelasi timp, familia actorului cere "respectarea vietii sale private" in acest moment de durere.

Peter Fonda s-a nascut la New York, fiind fiul celebrului actor Henry Fonda si al lui Frances Seymour Brokaw, o femeie din lumea mondena a metropolei americane.

Filmul care l-a facut celebru a fost "Easy Rider" (1969), in care a jucat alaturi de Dennis Hopper, si la a carui scenariu a contribuit. Fonda a fost apoi nominalizat la premiul Oscar pentru scenariu original pentru contributia sa. "Easy Rider" a devenit unul dintre filmele standard ale contra-culturii americane din anii '60.

In 1997, Peter Fonda a fost nominalizat pentru cel mai bun rol masculin cu filmul "Ulee's Gold". In cele din urma a obtinut Globul de Aurd pentru acest film.

Mai recent, Peter Fonda a jucat rolul lui Mephistopheles in "Ghost Rider" (2007). Ultimul sau film, "The Last Full Measure", cu Samuel L. Jackson, Morgan Freeman si Laurence Fishburne, urmeaza a fi lansat la finalul lui octombrie in SUA.

Fiica lui Peter Fonda, Bridget Fonda, este si ea actrita.