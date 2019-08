Un pasager australian a murit dupa ce a cazut de la bordul unei nave a companiei Royal Caribbean Cruise Line, informeaza vineri DPA.

Compania de croaziere cu baza la Miami a confirmat ca incidentul s-a petrecut miercuri in timp ce nava sa Symphony of the Seas, cu 6.680 de pasageri la bord, se indrepta spre insula St. Thomas din Insulele Virgine Americane.

Vasul se afla intr-o croaziera de sapte zile prin Caraibele de Est, plecand din Miami.

"Dupa anuntul initial ca un barbat australian a cazut peste bord, nava noastra s-a intors imediat, a lansat o barca de salvare si a efectuat o cautare pe scara larga", a explicat Royal Caribbean intr-un comunicat.

Echipajele de salvare aflate la bord au reusit sa recupereze corpul barbatului.

Garda de Coasta a SUA a declarat ca nu va cerceta decesul deoarece nava este inregistrata in Bahamas, victima nu este cetatean american, iar incidentul s-a intamplat in apele internationale.

Trupul barbatului va ramane pe nava pana la intoarcerea acesteia sambata la Miami, a indicat Consortiul Insulelor Virgine.

In 2018, 23 de persoane au cazut de la bordul navelor de croaziera si doar patru cadavre au fost gasite, potrivit unei analize publicate de Miami Herald, pe baza unor date adunate de Ross Klein, profesor la Universitatea Memorial din Newfoundland, care urmareste incidentele de acest fel din anul 2000, potrivit Agerpres.