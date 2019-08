Turistilor din Berlin li se va oferi un tur gratuit al Memorialului Zidului Berlinului si un picnic, daca vor contribui la curatarea deseurilor din parcurile orasului, a declarat miercuri un consilier municipal, citat de DPA.





Rona Tietje, consilier al districtului Pankow, din estul capitalei Germaniei, a declarat ca proiectul este o buna oportunitate "de a-i face pe oameni constienti de turismul durabil".

Un purtator de cuvant al companiei care ofera tururile, in cooperare cu doua districte berlineze, a declarat ca proiectele similare demarate la Edinburgh, Paris, Barcelona, Amsterdam si Dublin au fost bine primite, participantii apreciind "experienta de a se simti parte a orasului", informeaza Agerpres.

Trei actiuni de curatare sunt planificate pentru luna aceasta si cea urmatoare in Mauerpark, un parc din nordul capitalei, de-a lungul caruia se intindea Zidul Berlinului si in parcul Ernst Thaelmann, care poarta numele liderului comunist impuscat de nazisti in august 1944.