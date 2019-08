Directorul inchisorii federale din Manhattan unde omul de afaceri Jeffrey Epstein a fost gasit mort sambata dimineata a fost transferat temporar si doi dintre angajati suspendati pe durata anchetei, a anuntat marti Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP.

"Astazi, ministrul justitiei a dispus directiei inchisorilor sa-l mute temporar pe directorul Metropolitan Correctional Center (...) in asteptarea concluziilor anchetelor FBI si Inspectorului general", a anuntat marti intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a ministerului, Kerri Kupec.

"Directia inchisorilor i-a suspendat, de asemenea, pe doi angajati ai MCC responsabili de unitatea inchisorii in care Epstein era detinut, in asteptarea concluziilor anchetelor", a adaugat ea, precizand ca, "masuri suplimentare ar putea fi luate".

Jeffrey Epstein, de 66 de ani, a fost gasit mort sambata dimineata, in jurul orei 06.30, intr-o celula a Metropolitan Correctional Center, inchisoare in care isi astepta procesul care urma sa inceapa cel mai devreme in iunie 2020.

El a fost arestat pe 6 iulie si inculpat la New York pentru ca a organizat, cel putin intre 2002 si 2005, o retea formata din zeci de fete si studente, cu care avea raporturi sexuale pe numeroase proprietati, in special in Manhattan si in Florida.

Ministrul William Barr a denuntat in ajun carente "in securizarea de maniera adecvata" a inchisorii in care era detinut de la inceputul lui iulie Jeffrey Epstein, care a fost multa vreme o figura a lumii bune inainte de a deveni unul dintre detinutii cei mai celebri ai tarii.

Mai multe media au relatat duminica ca Epstein a fost lasat singur in celula, in conditiile in care detinutii ar fi trebuit mereu sa fie cate doi, iar rondurile prevazute odata la 30 de minute nu au fost respectate, potrivit Agerpres.