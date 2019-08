Un tanar din India a aruncat in apele raului o masina BMW, pe care tatal sau i-o facuse cadou de ziua lui, pentru ca nu era Jaguarul pe care si-l dorise. Mai multe persoane au incercat sa scoata masina din apa, iar imaginile filmate au devenit virale, relateaza ziarul La Vanguardia.

Faptele s-au petrecut in Yamuna Nagar (Hayana, India): tanarul primise in dar de ziua lui o masina BMW, in valoare de 50.000 de dolari. Se pare insa ca nu a fost ceea ce isi dorea, avand in vedere ca el ii ceruse tatalui sau un Jaguar.

Prin urmare, intr-un acces de furie, el a decis sa arunce masina intr-un rau si sa filmeze totul, pentru a trimite imaginile tatalui sau.

Mai multe persoane au incercat sa scoata din rau masina, care, dupa ce a plutit o perioada de timp, a sfarsit prin a fi inghitita de ape.

Politia investigheaza incidentul, iar tanarul a fost retinut pentru a fi interogat despre cele intamplate.

Autorul faptelor a inregistrat momentul in care masina cade in apa si a postat imaginile pe retelele de socializare, potrivit Agerpres.

Videoclipul postat pe Youtube arata momentul in care mai multe persoane incearca sa scoata masina BMW scufundata pe jumatate in rau, inainte ca aceasta sa fie inghitita de ape.