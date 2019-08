Procurorul general al SUA, William Barr, a declarat luni ca exista "nereguli grave" in inchisoarea unde a fost gasit decedat la sfarsitul saptamanii trecute afaceristul Jeffrey Epstein, acuzat de trafic de minori pentru sex, transmite DPA.

Barr a promis ca Departamentul Justitiei va continua lucrul la dosarele tuturor persoanelor suspectate de complicitate cu Epstein. "Victimele merita dreptate si ne vom asigura ca au parte de ea", a spus procurorul general.

El si-a exprimat "furia" fata de esecul inchisorii din Manhattan de a-l controla corespunzator pe Epstein. "Acum aflam despre nereguli grave in aceasta institutie, care sunt foarte ingrijoratoare si necesita o investigatie riguroasa", a adaugat oficialul.

Epstein, in varsta de 66 de ani, a fost gasit inconstient sambata dimineata devreme, in celula inchisorii din New York unde se afla in arest preventiv. El nu mai era supravegheat ca potential sinucigas, ci doar monitorizat indeaproape, dupa o posibila tentativa de sinucidere in iulie.

Omul de afaceri avea legaturi stranse cu politicieni si persoane influente din SUA si din alte tari, inclusiv cu presedintele Donald Trump si cu fostul presedinte Bill Clinton, desi ambii sustin ca nu au mai intrat in contact cu el de multi ani si ca nu au fost martori la niciun fel de infractiuni.

In 2008, Epstein si-a recunoscut vinovatia in statul Florida, unde fusese acuzat de infractiuni sexuale relativ minore. El a fost condamnat atunci la un an si o luna de inchisoare, dar nu a fost inregistrat ca infractor sexual. In iulie anul acesta, el a fost arestat intr-un aeroport, la intoarcerea din Franta, in urma relatarilor persistente ale ziarului Miami Herald despre acordul incheiat cu procuratura in urma cu 11 ani, potrivit Agerpres.