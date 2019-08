Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru cetatenii care doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei. In insulele Gran Canaria, in zona muntoasa, a avut loc un incendiu.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei cu privire la incendiul in zona muntoasa din centrul insulei spaniole Gran Canaria, pe care autoritatile l-au incadrat ca o calamitate de nivelul 2, conform procedurilor de interventie in caz de urgenta. In contextul extinderii incendiului, autoritatile au procedat deja la evacuarea a peste 1000 de persoane, iar anumite segmente de infrastructura si drumuri publice au fost inchise, fiind activata unitatea militara de urgenta si s-a cerut sprijin logistic Comunitatii Autonome Andalucia. Sunt afectate municipiile Artenara, Tejeda si Galdar. Autoritatile au dislocat in zona efective militare si forte de protectie civila pentru a sprijini eforturile pompierilor pentru stingerea incendiilor. Se recomanda cetatenilor romani sa evite deplasarile in zonele afectate, cu respectarea stricta a instructiunilor autoritatilor locale. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. In situatii cu caracter deosebit, cetatenii romani pot apela telefonul unic de urgenta „112” si pot solicita asistenta la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Madrid, telefon: +34649656032. Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet meteoalarm.eu, madrid.mae.ro, mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie", potrivit unui comunicat de presa al MAE.

