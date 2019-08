Sute de romani se numara printre cei aproximativ 1.500 de turisti blocati pe insula Samothraki, din nordul Greciei.





Un haos general s-a creat dupa ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au stricat.

In plus, pe insula au izbucnit si incendii de vegetatie, ce ar parea ca iau amploare.

Oamenii au inceput sa se planga ca raman fara bani, fara mancare si ca dorm pe unde apuca. Avand in vedere situatia, primaria ar fi lasat cativa turisti sa doarma in cladiri ale municipalitatii.

O noua nava ar urma sa vina abia miercuri, potrivit Digi24.

Romanca: "Problema tine, de fapt, de mai multe zile"

"Problema tine, de fapt, de mai multe zile si am aflat putin cate putin in ultimele noastre zile de vacanta. Ne-am chinuit sa cautam cazari, bineinteles ca totul era complet full, oamenii s-au culcat pe jos, pe izoprene, in vant, prin masini, care cum a putut. Continuam sa fim ademeniti cu cate un feribot imaginar care ba vine, ba nu vine, astfel incat nu putem nici sa ne facem vreun plan. Nimeni nu pare sa depuna vreun efort activ sa rezolve situatia", a declarat ea, citata de ziare.com.

Aproximativ 1.500 de persoane, printre care greci, romani, bulgari, sarbi si francezi doresc sa paraseasca insula