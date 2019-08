Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca stie "multe" despre explozia misterioasa care s-a produs joi intr-o baza militara rusa si a dat asigurari chiar ca SUA au o arma similara, o afirmatie dezmintita imediat de un expert respectat, relateaza AFP.



"SUA au aflat multe despre explozia unei rachete defectuoase in Rusia", a postat pe Twitter miliardarul republican, mentionand racheta "Skyfall". "Noi avem o tehnologie similara, dar mai avansata", a adaugat el.

"Iata ce este bizar. Noi nu avem un program de rachete de croaziera cu propulsie nucleara", a replicat pe Twitter expertul american Joe Cirincione.

"Am incercat sa dezvoltam una, in anii 1960, dar era prea delirant, prea irealizabil, prea crud chiar si pentru acei ani de nebunie nucleara ai Razboiului rece", a adaugat Cirincione, presedinte al fundatiei Ploughshares Fund, care militeaza pentru o denuclearizare globala.

Potrivit expertilor americani, accidentul de saptamana trecuta este probabil legat de testarea unei rachete de croaziera cu propulsie nucleara pe care Rusia o numeste 9M730 'Burevestnik', una dintre noile arme "invincibile" despre care Vladimir Putin a vorbit la inceputul anului.

NATO a dat acestei rachete ruse numele de "SSC-X-9 Skyfall", scrie Agerpres.

La patru zile dupa explozie, care s-a soldat cu cel putin cinci morti, autoritatile ruse au recunoscut luni ca accidentul a fost legat de testarea unor "arme noi", promitand sa le duca "pana la capat".

Baza unde s-a produs accidentul, deschisa in 1954 si specializata in teste cu rachete ale flotei ruse, in special rachete balistice, este situata in apropiere de satul Nionoska, in regiunea Arhanghelsk.