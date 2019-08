Parintii adolescentei de 15 ani, disparuta duminica trecuta intr-o padure tropicala din Malaezia, au indicat posibilitatea ca fata sa fi fost rapita, desi politia continua sa investigheze cazul ca o disparitie, relateaza sambata EFE.



Intr-un comunicat difuzat sambata, parintii fetei au informat ca fata sufera de un handicap de dezvoltare si invatare si de anumite malformatii fizice care o impiedica sa se deplaseze cu usurinta.

"Nu este ca alti adolescenti, nu este independenta si nu poate merge singura in unele locuri(...) Norei ii place sa se plimbe cu familia, dar echilibrul ei este limitat (...) Ea a mai fost cu familia in Asia si in alte tari europene, dar nu s-a indepartat niciodata si nici nu s-a pierdut", au precizat parintii fetei, Meabh si Sebastian Quoirin.

Mama tinerei a multumit pentru eforturile celor 260 de oficiali implicati in operatiunile de cautare si a voluntarilor care cerceteaza rezervatia naturala Negeri Sembilan, la 60 de kilometri sud de Kuala Lumpur, unde a disparut fata, scrie Agerpres.

Adolescenta a venit cu familia in Malaezia sambata trecuta, iar duminica dimineata parintii au descoperit ca nu se afla in camera ei din hotelul The Dusan - unde erau cazati - si ca fereastra era deschisa.

Politia insista sa trateze cazul ca o disparitie, dar nu elimina nicio alta posibilitate.