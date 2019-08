Marina Wheeler, sotia premierului britanic Boris Johnson cu care se afla in proces de divort, a vorbit despre diagnosticul de cancer de col uterin pe care l-a primit din partea medicilor si le-a implorat pe femei sa-si faca timp ca sa se testeze, informeaza duminica The Guardian.



Wheeler, in varsta de 54 de ani, de profesie avocat, care s-a casatorit cu Johnson in 1993 si de care s-a separat in 2018, a marturisit publicatiei Sunday Times ca a fost operata de doua ori, de la aflarea diagnosticului, in mai.

Marina Wheeler, a doua sotie a lui Johnson, cu care are patru copii, a vorbit despre importanta screeningului pentru cancer de col uterin, printre care si testul Papanicolau, dupa ce, in urma unui control de rutina in ianuarie, a aflat ca are cancer pentru care a fost operata in iunie si iulie, scrie Agerpres.

"Stiu ca (testele) va pot salva viata. Daca oamenii sunt dispusi sa asculte - si par sa fie - de ce sa nu spunem lucrurilor pe nume? De ce sa ne fie teama? Le invit pe femei sa-si faca timp si sa se testeze", a insistat ea.

Comentand reactia pe care a avut-o atunci cand a aflat ca are cancer, Wheeler a spus: "Am plecat gandindu-ma: 'E absurd. N-am timp de asa ceva. Si in plus am o carte de scris'".

Wheeler a adaugat ca din punctul ei de vedere a invins cancerul si a mai declarat ca experienta a facut-o sa aprecieze "valoarea incalculabila de a-i avea aproape pe cei pe care ii iubesti si in care ai incredere".