ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara.

Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului Open Arms.

Nava umanitara asteapta de saptamana trecuta in apropiere de insula italiana Lampedusa, in apele internationale, sa-i fie indicat un port pentru a-i debarca in siguranta pe cei 121 de migranti salvati in doua operatiuni separate.

Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, care a inchis porturile ONG-urilor acuzandu-le ca favorizeaza imigratia ilegala, a insistat sa nu-i fie permis accesul navei umanitare in apele italiene.

Migrantii aflati la bord sunt "responsabilitatea directa" a Madridului, a spus el.

In Spania, orasul Valencia s-a oferit sa primeasca ambarcatiunea, iar comunitatea Extremadura este de acord sa colaboreze la primirea migrantilor.

Totusi, autoritatile spaniole au interzis Open Arms sa reia operatiunile de salvare a barcilor aflate in pericol, limitandu-i activitatea, la 4 iulie Marina Mercante a avertizat ca ii va impune amenzi de pana la 900.000 de euro daca incalca aceasta dispozitie, potrivit Agerpres.

“The most important thing for these people is that they get to a safe port & be allowed to get off the boat.”

Richard Gere, aboard the #OpenArms rescue ship with 121 people - including babies & children - who fled Libya.

They are being denied entry to Italy & Malta. #BREAKING pic.twitter.com/YKyk2Suw0c