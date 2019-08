Politia canadiana a descoperit miercuri doua cadavre, despre care se crede ca apartin unor tineri suspectati de trei crime in cursul lunii iulie, informeaza joi BBC.



Kam McLeod, in varsta de 19 ani, si Bryer Schmegelsky, de 18 ani, erau cautati de autoritati de la sfarsitul lunii trecute dupa descoperirea a trei cadavre, dintre care doua apartinand unui cuplu australiano-american aflat in vacanta, in provincia vestica British Columbia.

Cei doi tineri au fost vazuti ulterior la 3.300 de kilometri departare spre est, in provincia Manitoba, unde politia si-a concentrat cautarile.

Doua cadavre, despre care se crede ca apartin tinerilor, au fost descoperite miercuri in apropiere de localitatea Gillam, cu o populatie de circa 1.300 de de locuitori, intr-o zona extrem de impadurita.

McLeod si Schmegelsky, amandoi din insula Vancouver, plecasera spre teritoriul Yukon in cautarea unui loc de munca, cand au disparut luna trecuta, scrie Agerpres.

Politia ii numise suspecti in moartea americancei Chynna Deese, de 24 de ani, si a prietenului ei australian, Lucas Fowler, de 23 de ani, descoperiti impuscati.

In plus, tinerii era suspectati si de uciderea lui Leonard Dyck, in varsta de 64 de ani, un profesor la Universitatea din British Columbia.

Politia a declarat ca motivatia din spatele acestor crime ramane pe moment necunoscuta.