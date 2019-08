Autoritatile din Roma le-au interzis turistilor sa se aseze pe faimoasele Trepte Spaniole, cunoscute si sub numele de "Scalinata di Trinita dei Monti", in caz contrar riscand amenzi usturatoare, noteaza AFP.



Un regulament al politiei, datand de la inceputul verii, interzice asezarea in locuri publice "intr-o maniera indecenta sau contrara decorului", dar si "asezarea, consumand mancare sau bautura, in locuri ale patrimoniului istoric, artistic, arheologic si monumental".

Incalcarea acestui regulament este pasibila de o amenda care poate varia de la 150 la 400 de euro, potrivit presei italiene.

Marti, politia i-a fluierat pe cei care incercau sa se aseze pe celebrele trepte, a constatat un reporter AFP.

Dand in Piata Spaniei, Treptele Spaniole au fost redeschise publicului in septembrie 2016, dupa un an de renovari. In urma acestora, marmura treptelor, decolorata de poluare si patata de urmele de vin si de cafea, si-a recuperat albul original, scrie Agerpres.

Proiectata de arhitectul Francesco de Sanctis intre 1723 si 1726, la initiativa Frantei, "La Scalinata" consta din 135 de trepte, dispuse pe trei niveluri.

Dupa aceste noi renovari, la Roma s-a iscat o controversa intre cei care sustineau inchiderea treptelor pe timp de noapte, de teama reintoarcerii persoanelor fara adapost si a vanzatorilor ambulanti, si oponentii acestora.

Primarul Romei Virginia Raggi, membra a Miscarii Cinci Stele (antisistem), a preferat insa ca treptele sa ramana deschise publicului zi si noapte, promitand totodata ca va face tot posibilul pentru a evita degradarea acestora, prin controale ale politiei.