O turista in varsta de 34 de ani, aflata in vacanta in Grecia cu iubitul sau, a fost data disparuta dupa ce aceasta a iesit la alergat.

Natalie Christopher se afla in vacanta cu iubitul sau, pe Insula Icaria din Marea Egee. Autoritatile locale au declarat ca se fac cautari atat pe insula, cat si in apa. Zeci de politisti si voluntari au luat parte la cautarea lui Natalie. Totodata, autoritatile au folosit si drone si elicoptere pentru localizarea acesteia, potrivit digi24. Femeia, astrofizician de profesie, a fost data disparuta luni, de catre partenerul sau. Marti seara, politistii locali au dezvaluit ca s-au facut teste dupa mostre de sange descoperite pe patul din hotelul in care Natalie si iubitul sau erau cazati. Miercuri, cautarile au fost extinse si pe o insula aflata in apropiere, deoarece acolo a fost depistat semnalul telefonului mobil al acesteia. Politistii continua cautarile si incearca sa adune cat mai multe dovezi si declaratii de la oamenii care au vazut-o pe femeie, conform theguardian.com.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre grecia, politie, femeie, investigatie, disparuta

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×