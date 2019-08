"Apelul in van al Alexandrei Macesanu (15 ani) la serviciile de urgenta a intristat si socat intreaga Europa. In centrul tuturor eforturilor noastre institutionale si politice trebuie sa se afle politici mai eficiente impotriva uciderii femeilor si violentei contra femeilor", a scris el pe Twitter.

La sorte di #AlexandraMăceșanu, 15 anni, che invano chiede aiuto al numero di emergenza, addolora e atterrisce l'intera #Europa.

Politiche più efficaci contro femminicidio e violenza sulle donne dovranno essere sempre più al centro della nostra azione politica e istituzionale. — David Sassoli (@DavidSassoli) August 7, 2019

"A auzi vocea Alexandrei Macesanu, in varsta de 15 ani, care cere in zadar ajutor la numarul de urgenta ingrozeste nu numai Romania, ci intreaga Europa. Punerea in aplicare a unor politici mai eficiente impotriva feminicidului si impotriva violentei asupra femeilor trebuie sa fie din ce in ce mai mult in centrul actiunii politice si institutionale europene. In numele Alexandrei, si a tuturor victimelor!", a mentionat si pe Facebook.