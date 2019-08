Un val de caldura extrem care a ajuns in Groenlanda a afectat serios tinutul inghetat. Al doilea episod de acest gen de anul asta s-a soldat cu topirea a 12.5 miliarde de tone de ghetata, in doar o zi, modificarile celei mai mari insule din lume fiind vizibile din spatiu. Schimbarile sunt unele record, de cand se fac masuratori.



Evenimentul a fost inregistrat joia trecuta, ca urmare a faptului ca zonele din jurul calotei glaciare au atins temperaturi de 22 de grade Celsius. O topire atat de extrema forteaza raurile oraselor de coasta sa rupa podurile, multe asezari fiind amenintate.

"Daca intreg stratul de gheata din Groenlanda s-ar topi, nivelul apelor ar creste, la nivel global, cu 7 metri. Prin urmare, majoritatea oraselor aflate pe coasta ar fi complet inundate", scrie Adevarul, care il citeaza pe Peter Wadhams, un cercetator de la Cambridge

Expertii cred ca pana in prezent, in total, Groenlanda ar fi pierdut 248 de miliarde de tone de gheata. Topirile recente au lasat la suprafata apa vizibila, in locuri care pana atunci erau doar suprafete acoperite de zapada. Multa din gheata care se vede acum are o vechime de 20.000 de ani, scrie The Sun.

Conform unor studii, topirea ghetarilor la acest nivel se intampla undeva la 250 de ani. Avand in vedere ca un astfel de episod a fost deja inregistrat in 2012, atunci cand s-a desprins un bloc de 10 miliarde de tone, este clar ca schimbarile climatice devin o problema tot mai majora. Topirea activa a ghetii duce la cresterea nivelului oceanelor amenintand astfel localitatile de pe coasta daca tendinta se mentinte.

Imaginile din satelit surprind cel mai bine dimensiunea catastrofei pusa pe seama incalzirii climatice.