Orasul Eskilstuna, situat la vest de capitala Suediei, Stockholm, a devenit prima localitate din aceasta tara unde cersetorii au nevoie de un permis pentru a avea dreptul sa cerseasca pe strazi, masura menita sa combata fenomenul cersitului, relateaza luni agentia EFE.



Conform deciziei autoritatilor locale, cei care incepand de luna aceasta doresc sa cerseasca pe strazile orasului Eskilstuna trebuie sa solicite pe internet sau la o sectie de politie o autorizatie care costa 250 de coroane suedeze (23,3 euro) si este valabila trei luni.

Cersitul fara aceasta autorizatie in zonele din Eskilstuna mentionate in respectiva decizie - centrul orasul, zonele comerciale si in exteriorul arenelor sportive, printre altele - va fi sanctionat prin amenzi.

Hotararea a fost adoptata in luna mai de consiliul municipal, alcatuit din social-democrati, liberali si conservatori, dar aplicarea ei a fost amanata pentru ca a fost contestata in justitie, scrie Agerpres.

Impunerea acestei autorizatii a provocat critici din partea mai multor organizatii, care considera ca cersitul devine astfel o infractiune. Primarul orasului, social-democratul Jimmy Jansson, crede insa ca ''nu este vorba despre persecutarea unor oameni, ci de raspunsul la o mare intrebare: Consideram ca trebuie normalizata cersetoria in societatea de bunastare suedeza ?''

Conform presei locale, politia din Eskilstuna a primit deocamdata opt cereri pentru eliberarea unei autorizatii pentru cersit.