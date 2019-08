Un german in varsta de 20 de ani a provocat daune de peste 70.000 de euro in timp ce se afla la volanul unui stivuitor cu brat telescopic. El si-a anuntat anterior planurile la politie, informeaza DPA.



Dupa ce a sunat la politie in primele ore ale zilei de marti, tanarul si-a pus planul in actiune in orasul Waldachtal din landul sud-vestic Baden-Wuerttemberg.

Pe parcursul celor 5 kilometri parcursi cu stivuitorul, tanarul a intrat cu acesta in cinci vehicule parcate, intr-un padoc, intr-un hambar, in mai multe ziduri, dar si in cateva felinare stradale. Din cauza marimii vehiculului, politia nu a putut interveni imediat.

Tanarul si-a incheiat periplul dupa aproximativ o ora si a fost arestat fara a opune rezistenta, scrie Agerpres.

Prejudiciul total s-a ridicat la circa 75.000 de euro, potrivit politiei.

Comportamentul sau neobisnuit a fost motivat probabil de "o poveste de dragoste esuata", a declarat marti purtatorul de cuvant al politiei. Pe moment nu este clar cum a ajuns tanarul in posesia stivuitorului.